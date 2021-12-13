“التعليم بالعراق”رابط نتائج القبول المركزي 2022 الان الحدود الدنيا للقبول بالجامعات العراقية عبر موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

بدأ جميع الطلاب في مدارس العراق بالاستعلام عن نتائج القبول المركزي بالرقم الامتحاني للفصل الدراسي الأول من العام 2021-2022 بالظهور تباعا على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية وعلى عدد من المواقع الإخبارية العراقية الأخرى، وأكدت وزارة التربية والتعليم أنه سيتم عبر الوسائل الإلكترونية عبر موقعها الرسمي على الإنترنت حيث سيتم نشر نتائج امتحان القبول المركزي لعام 2021 على الموقع الرسمي لوزارة التعليم العالي العراقية مرفقة برقم الامتحان وسنوضح لك كيفية التعرف على نتائج القبول للعام 2021-2022 عبر موقعنا على الإنترنت.

إعلان نتائج القبول المركزي بالرقم الامتحاني 2022

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية ، أن النتائج ستنشر على الموقع الرسمي للوزارة ، وأن الطلب سيقدم باستخدام رقم امتحان الطالب ، وأن موعد إعلان النتائج سيحدد على أساسه الجامعات والمعاهد وقد أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بقيادة الدكتور نبيل كاظم رسمياً عن الحد الأدنى لمتطلبات الالتحاق بالجامعات عام 2022. ويقدر عدد الطلاب المقبولين في الفرع الأدبي بحوالي 3907 000 ، بينما يقدر قطاع الصحة بحوالي 500000. تم قبول 4228 طالبًا في كليات الطب ، وتم قبول 1796 طالبًا في كلية طب الأسنان ، وتم قبول 2031 طالبًا في كلية الصيدلة ، وتم قبول 3556 طالبًا في كليات الحقوق ، وتم قبول 3241 طالبًا في كليات الحقوق.

نتائج القبولات للجامعات 2022 موقع وزارة التعليم العالي

وستظهر نتائج الطلاب العراقيين الذين يأملون في الالتحاق بالجامعات برقم الامتحان عبر موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وأعلنت الوزارة عن زيادتها مثل العام الماضي رغم الظروف التي أحاطت بها الدولة في الآونة الأخيرة ، بينما ستظهر نتائج القبول المركزي في الساعات القليلة القادمة ويمكن معرفة ذلك من خلال رابط البوابة الإلكترونية والاطلاع على نتيجة القبول المركزي والحصول على معلومات حول نتائج امتحان القبول المركزي في العراق بشكل مباشر من خلال رابط تحميل نتائج القبول المركزي لجامعات ومعاهد الفرع البيولوجي والأدبي والتطبيقي للعام الدراسي 2021-2022 للبنين والبنات.

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول المركزي بالرقم الامتحاني

الدخول إلى رابط موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

كتابة كافة بالبيانات الخاصة بالطلاب.

اختيار أيقونة الخدمات الإلكترونية.

أختيار كلمة الاستعلام عن نتائج القبول المركزي بالرقم الامتحاني.

قم بكتابة الرقم الامتحاني الخاص بالطالب.

يتم الضغط على كلمة عرض النتائج النهائية.

ستظهر أمامكم كافة التفاصيل الخاصة بالنتائج بالدرجات.