وزارة التعليم السعودية تعلن عن توزيع الدرجات الجديد للمرحلة المتوسطة 1443

تسعى المملكة العربية السعودية على الارتقاء بالمنظومة التعليمية بأكملها، وبالفعل عكفت وزارة التعليم على تغيير ملامح العام الدراسي، فقد تم تقسيم العام الدراسي إلى ثلاثة فصول دراسية، انتهى منها الفصل الدراسي الأول وبالفعل بدأ الفصل الدراسي الثاني منذ الخامس من ديسمبر، ومن المفترض أن يبدأ الفصل الدراسي الثالث في مارس المقبل، فضلاً عن التغيير والتطوير في النظام التعليمي نفسه لخلق عقول فعالة في المجتمع السعودي والعربي، هذا ومن أبرز ما يتساءل الطلاب عنه هو توزيع الدرجات الجديدة للمرحلة المتوسطة 1443هـ، نرصدها لكم بالتفصيل فيما يلي.

عبر النظام الجديد الذي حددته وزارة التعليم السعودية يمكن للطالب أو ولي الأمر الاطلاع على الدرجات المؤقتة للمرحلة المتوسطة لعام 1443 هـ والتي جاءت كالتالي:

تم تحديد 100 نقطة للامتحانات النهائية في نهاية العام على الواجبات طوال العام.

عينت الوزارة 20 نقطة فقط للاختبارات القصيرة، و 40 نقطة للاختبارات النهائية.

تحديد 40 درجة فقط للتطبيق العملي الخاص بالمهارات الرقمية.

20 درجة يحصل عليها الطالب حال إتمام المهام المطلوبة في مواد العلوم والرياضة فضلاً عم المهام الخاصة بمادة التربية البدنية والدفاع عن النفس.

على كل الطلاب أن يكونوا مؤهلين بشأن إمكانية رفضهم في الجولة الأولى من الاختبارات ولكن قد لا يحظى بفرصة للمشاركة في الجولة الثانية منها، ومن ثم يتمكن الطالب في تلك الحالة من الاحتفاظ بكل درجاته ما عدا تلك التي تخص الجانب العملي للحركة والمهارات.

حال التخلف عن الاختبارات، لابد أن يتم تقديم الإثبات أو الدليل الطبي على ذلك.

وفقاً للائحة الخاصة بشهادة الطالب، يمكن لذوي الإعاقة تقديم طلب للاختبار.

أكدت وزارة التعليم السعودية بأن متوسط ردات الصف الأول 1443 هـ يسكون ب 100 درجة لكلاً من المواد التالية: