وزارة التعليم السعودية تعلن عن توزيع الدرجات الجديد للمرحلة المتوسطة 1443

تسعى المملكة العربية السعودية على الارتقاء بالمنظومة التعليمية بأكملها، وبالفعل عكفت وزارة التعليم على تغيير ملامح العام الدراسي، فقد تم تقسيم العام الدراسي إلى ثلاثة فصول دراسية، انتهى منها الفصل الدراسي الأول وبالفعل بدأ الفصل الدراسي الثاني منذ الخامس من ديسمبر، ومن المفترض أن يبدأ الفصل الدراسي الثالث في مارس المقبل، فضلاً عن التغيير والتطوير في النظام التعليمي نفسه لخلق عقول فعالة في المجتمع السعودي والعربي، هذا ومن أبرز ما يتساءل الطلاب عنه هو توزيع الدرجات الجديدة للمرحلة المتوسطة 1443هـ، نرصدها لكم بالتفصيل فيما يلي.توزيع الدرجات الجديد للمرحلة المتوسطة 1443
عبر النظام الجديد الذي حددته وزارة التعليم السعودية يمكن للطالب أو ولي الأمر الاطلاع على الدرجات المؤقتة للمرحلة المتوسطة لعام 1443 هـ والتي جاءت كالتالي:
- تم تحديد 100 نقطة للامتحانات النهائية في نهاية العام على الواجبات طوال العام.
- عينت الوزارة 20 نقطة فقط للاختبارات القصيرة، و 40 نقطة للاختبارات النهائية.
- تحديد 40 درجة فقط للتطبيق العملي الخاص بالمهارات الرقمية.
- 20 درجة يحصل عليها الطالب حال إتمام المهام المطلوبة في مواد العلوم والرياضة فضلاً عم المهام الخاصة بمادة التربية البدنية والدفاع عن النفس.
- على كل الطلاب أن يكونوا مؤهلين بشأن إمكانية رفضهم في الجولة الأولى من الاختبارات ولكن قد لا يحظى بفرصة للمشاركة في الجولة الثانية منها، ومن ثم يتمكن الطالب في تلك الحالة من الاحتفاظ بكل درجاته ما عدا تلك التي تخص الجانب العملي للحركة والمهارات.
- حال التخلف عن الاختبارات، لابد أن يتم تقديم الإثبات أو الدليل الطبي على ذلك.
- وفقاً للائحة الخاصة بشهادة الطالب، يمكن لذوي الإعاقة تقديم طلب للاختبار.
أكدت وزارة التعليم السعودية بأن متوسط ردات الصف الأول 1443 هـ يسكون ب 100 درجة لكلاً من المواد التالية:
- مادة التربية الفنية.
- مادة التربية البدنية والدفاع عن النفس.
- المهارات الحياتية والأسرية.
- القرآن الكريم سواء كان “للتلاوة أو الحفظ”.
- الامتحانات التحريرية للمواد الشرعية مثل الفقه والتوحيد والحديث والتفسير بمعدل 100 درجة لكل مادة منهم.
- حددت الوزارة 100 نقطة على اختبارات مادة اللغة العربية التحريرية والشفوية.
- تبلغ درجة الاختبارات التحريرية لمواد العلوم الاجتماعية والرياضيات والعلوم حوالي 100 درجة.
- للتعليم الفني، تبلغ الاختبارات الرقمية والاختبارات التحريرية والعملية للتعليم الفني حوالي 100 نقطة.
- 100 نقطة في كلاً من اللغة الإنجليزية التحريرية والشفوية.
الوسوم
تسعى المملكة العربية السعودية على الارتقاء بالمنظومة التعليمية بأكملها، وبالفعل عكفت وزارة التعليم على تغيير ملامح العام الدراسي، فقد تم تقسيم العام الدراسي إلى ثلاثة فصول دراسية، انتهى منها الفصل الدراسي الأول وبالفعل بدأ الفصل الدراسي الثاني منذ الخامس من ديسمبر، ومن المفترض أن يبدأ الفصل الدراسي الثالث في مارس المقبل، فضلاً عن التغيير والتطوير في النظام التعليمي نفسه لخلق عقول فعالة في المجتمع السعودي والعربي، هذا ومن أبرز ما يتساءل الطلاب عنه هو توزيع الدرجات الجديدة للمرحلة المتوسطة 1443هـ، نرصدها لكم بالتفصيل فيما يلي.توزيع الدرجات الجديد للمرحلة المتوسطة 1443
عبر النظام الجديد الذي حددته وزارة التعليم السعودية يمكن للطالب أو ولي الأمر الاطلاع على الدرجات المؤقتة للمرحلة المتوسطة لعام 1443 هـ والتي جاءت كالتالي:
- تم تحديد 100 نقطة للامتحانات النهائية في نهاية العام على الواجبات طوال العام.
- عينت الوزارة 20 نقطة فقط للاختبارات القصيرة، و 40 نقطة للاختبارات النهائية.
- تحديد 40 درجة فقط للتطبيق العملي الخاص بالمهارات الرقمية.
- 20 درجة يحصل عليها الطالب حال إتمام المهام المطلوبة في مواد العلوم والرياضة فضلاً عم المهام الخاصة بمادة التربية البدنية والدفاع عن النفس.
- على كل الطلاب أن يكونوا مؤهلين بشأن إمكانية رفضهم في الجولة الأولى من الاختبارات ولكن قد لا يحظى بفرصة للمشاركة في الجولة الثانية منها، ومن ثم يتمكن الطالب في تلك الحالة من الاحتفاظ بكل درجاته ما عدا تلك التي تخص الجانب العملي للحركة والمهارات.
- حال التخلف عن الاختبارات، لابد أن يتم تقديم الإثبات أو الدليل الطبي على ذلك.
- وفقاً للائحة الخاصة بشهادة الطالب، يمكن لذوي الإعاقة تقديم طلب للاختبار.
أكدت وزارة التعليم السعودية بأن متوسط ردات الصف الأول 1443 هـ يسكون ب 100 درجة لكلاً من المواد التالية:
- مادة التربية الفنية.
- مادة التربية البدنية والدفاع عن النفس.
- المهارات الحياتية والأسرية.
- القرآن الكريم سواء كان “للتلاوة أو الحفظ”.
- الامتحانات التحريرية للمواد الشرعية مثل الفقه والتوحيد والحديث والتفسير بمعدل 100 درجة لكل مادة منهم.
- حددت الوزارة 100 نقطة على اختبارات مادة اللغة العربية التحريرية والشفوية.
- تبلغ درجة الاختبارات التحريرية لمواد العلوم الاجتماعية والرياضيات والعلوم حوالي 100 درجة.
- للتعليم الفني، تبلغ الاختبارات الرقمية والاختبارات التحريرية والعملية للتعليم الفني حوالي 100 نقطة.
- 100 نقطة في كلاً من اللغة الإنجليزية التحريرية والشفوية.
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