إعصار كنتاكى فى أمريكا.. قرار عاجل من جو بايدن

جدة - نرمين السيد - قرر الرئيس الأمريكى جو بايدن، إعلان ولاية كنتاكى بـ الولايات المتحدة الأمريكية "منطقة منكوبة"، بعد الإعصار الشديد الذى ضربها، وأمر بتقديم كل المساعدات الفيدرالية للسكان.





وقال البيت الأبيض، فى بيان لها: "يتيح إجراء الرئيس الأمريكى التمويل الفيدرالى للأفراد المتضررين فى مقاطعات كالدويل وفولتون وجريفز وهوبكنز ومارشال وموهلينبيرج وتايلور ووارن، بالولاية.

من جانبه، عين دين كريسويل، مدير الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ، جون بروجان كمسؤول التنسيق الفيدرالى لعمليات المساعدات الفيدرالية فى المناطق المتضررة.

إعصار كنتاكى

وكان مسؤول فى شركة أمريكية قد أعلن عن مقتل 8 أشخاص وفقدان 8 آخرين من عمال مصنع لإنتاج الشموع فى مدينة مايفيلد بـ ولاية كينتاكى جراء موجة الأعاصير القوية التى ضربت مؤخرا الولايات المتحدة.

وقال المتحدث باسم شركة "Mayfield Consumer Products" التى يتبع لها المصنع، بوب فيرغوسن، فى حديث لوكالة "رويترز"، الأحد، إنه تم حتى الآن تأكيد مقتل 8 من أصل 110 عمال، مضيفا: "لا نزال نأمل فى أن نتمكن من العثور على بعض من المفقودين الـ8".

ضحايا إعصار كنتاكى

وشدد فيرغوسن: "وردت سابقا تقارير تحدثت عن إمكانية مقتل 70 شخصا فى المصنع. إن مصرع شخص واحد كثير للغاية، لكننا نشكر الله على أن العدد تبين أنه أصبح أقل بكثير".

وقال حاكم ولاية كنتاكى الأمريكية، أندى بشير، إن حصيلة الأعاصير التى ضربت غرب الولاية قد تصل إلى ما بين 70 - 100 قتيل.