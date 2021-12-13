مقتل شخص وإصابة 14 آخرين فى إطلاق نار بولاية تكساس

جدة - نرمين السيد - وحسبما ذكرت صحيفة "هيوستن كرونيكل"، قال جونزاليس فى تغريدة عبر "تويتر"، إن "حشدًا كبيرًا تجمع لتأبين ضحية إطلاق نار أخرى" عندما اقتربت سيارة وفتح شخص داخلها النار على التجمع.
ولم تشر التقارير إلى طبيعة الهجوم أو دوافعه حتى الآن، ولم يتضح ما إذا كان الحادث عملاً إرهابيًا.
ويأتى حادث إطلاق النار الثانى من نوعه فى الولايات المتحدة الأمريكية منذ مطلع شهر ديسمبر الجارى، حيث شهدت ولاية ميتشجان مقتل 4 أشخاص فى إطلاق نار بمدرسة أمريكية، ارتكبها طالب فى مدرسة ثانوية.
وبحسب شبكة "سى إن إن" الأمريكية، يواجه الطالب المتهم بالحادث، 15 عامًا، حاليًا اتهامات بالإرهاب والقتل وتهم أخرى تتعلق بإطلاق النار يوم الثلاثاء، الذى أسفر عن مقتل 4 طلاب، وإصابة 7 أشخاص آخرين فى مدرسة أكسفورد الثانوية شمال ديترويت.
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