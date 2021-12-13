أحدث مواصفات ومميزات هاتف ultra s22 galaxy الجديد

أحدث مواصفات ومميزات هاتف ultra s22 galaxy، سيتم الإعلان عن هاتف ultra s22 galaxy في نهاية عام 2021، انتشرت العديد من المعلومات المسربة مواصفات الهاتف هو شكله الخارجي مميزاته بالنسبة للكاميرا الأمامية والخلفية و رامات الهاتف وسمكه بالإضافة الى التصميم الخلفي المميز والتحسينات التي تم اضافتها الى هذا الهاتف مقارنة بالإصدارات السابقة من سامسونج جالكسي، فما هي مواصفات هاتف سامسونج جلاكسي الترا اس 22 وما أهم مميزاته؟
هاتف ultra s22 galaxy الجديد
قد يحتوى هاتف ultra s22 galaxy الجديد على العديد من المواصفات والمميزات وهي:-مواصفات هاتف ultra s22 galaxy الجديد
- يتميز هاتف جالاكسي الترا اس 22 بشاشة oled حيث تأتي بحجم 6.06 بوصة.
- ويصل حجم الشاشة في الهاتف الى 6.8 بوصة.
- يتميز الهاتف بدرجة سطوع كبيره مقارنه بكل الهواتف المتعارف عليها في الهواتف المحمولة.
- تعد حواف الهاتف رقيقة السمك عن الإصدارات السابقة من هواتف سامسونج التي كانت تتصف بسمكها الكبير.
- لن يتغير التصميم الخلفي للهاتف بشكل كبير عن الاصدارات السابقه، ولكن لم يتم الإعلان عن شكل الاختلاف في التصميم الخلفي حتى الآن.
مميزات هاتف ultra s22 galaxy
- يأتي هاتف ultra s22 galaxy بمعالج exynos 2200 كما أنه مزود بمعالجات للرسوم amd.
- يحتوي الإصدار من هاتف سامسونج جالاكسي الترا اس 22 على معالج جديد من نوعه وهو كوالكوم سناب دراجون 898.
- كما أن الكاميرتين الأمامية والخلفية دقتها تصل إلي 108 ميجا بكسل، مدعومة بمستشعر HM3.
- عدسة الهاتف من فئة ultra wide ; كما تصل دقة المستشعر إلى 12 ميجا بيكسل.
- تتميز باتساع زاوية التصوير بمعدل 120 درجة، مستشعر العدستين الأولى والثانية من النوع سوني.
- يمكن استخدام خاصية زوم x10 من خلال الهاتف لرؤية كل تفاصيل الصورة بدقة أكبر وتقريبها.
- وتعد العدسة الثانية لهاتف التراس 22 من نوع “تيليفوتو”.
- فتحة العدسة الأولى f/22 أما فتحة العدسة الثانية f/4.9.
- يحتوي هاتف ultra s22 galaxy على ذاكرة عشوائية 12 رام أو 16 جيجا بايت .
- يحتوي هاتف ultra s22 galaxy على 5000 ملي أمبير .
- يدعم هاتف ultra s22 galaxy الشاحنالسريع ب 45 واط .
الوسوم
أحدث مواصفات ومميزات هاتف ultra s22 galaxy، سيتم الإعلان عن هاتف ultra s22 galaxy في نهاية عام 2021، انتشرت العديد من المعلومات المسربة مواصفات الهاتف هو شكله الخارجي مميزاته بالنسبة للكاميرا الأمامية والخلفية و رامات الهاتف وسمكه بالإضافة الى التصميم الخلفي المميز والتحسينات التي تم اضافتها الى هذا الهاتف مقارنة بالإصدارات السابقة من سامسونج جالكسي، فما هي مواصفات هاتف سامسونج جلاكسي الترا اس 22 وما أهم مميزاته؟
هاتف ultra s22 galaxy الجديد
قد يحتوى هاتف ultra s22 galaxy الجديد على العديد من المواصفات والمميزات وهي:-مواصفات هاتف ultra s22 galaxy الجديد
- يتميز هاتف جالاكسي الترا اس 22 بشاشة oled حيث تأتي بحجم 6.06 بوصة.
- ويصل حجم الشاشة في الهاتف الى 6.8 بوصة.
- يتميز الهاتف بدرجة سطوع كبيره مقارنه بكل الهواتف المتعارف عليها في الهواتف المحمولة.
- تعد حواف الهاتف رقيقة السمك عن الإصدارات السابقة من هواتف سامسونج التي كانت تتصف بسمكها الكبير.
- لن يتغير التصميم الخلفي للهاتف بشكل كبير عن الاصدارات السابقه، ولكن لم يتم الإعلان عن شكل الاختلاف في التصميم الخلفي حتى الآن.
مميزات هاتف ultra s22 galaxy
- يأتي هاتف ultra s22 galaxy بمعالج exynos 2200 كما أنه مزود بمعالجات للرسوم amd.
- يحتوي الإصدار من هاتف سامسونج جالاكسي الترا اس 22 على معالج جديد من نوعه وهو كوالكوم سناب دراجون 898.
- كما أن الكاميرتين الأمامية والخلفية دقتها تصل إلي 108 ميجا بكسل، مدعومة بمستشعر HM3.
- عدسة الهاتف من فئة ultra wide ; كما تصل دقة المستشعر إلى 12 ميجا بيكسل.
- تتميز باتساع زاوية التصوير بمعدل 120 درجة، مستشعر العدستين الأولى والثانية من النوع سوني.
- يمكن استخدام خاصية زوم x10 من خلال الهاتف لرؤية كل تفاصيل الصورة بدقة أكبر وتقريبها.
- وتعد العدسة الثانية لهاتف التراس 22 من نوع “تيليفوتو”.
- فتحة العدسة الأولى f/22 أما فتحة العدسة الثانية f/4.9.
- يحتوي هاتف ultra s22 galaxy على ذاكرة عشوائية 12 رام أو 16 جيجا بايت .
- يحتوي هاتف ultra s22 galaxy على 5000 ملي أمبير .
- يدعم هاتف ultra s22 galaxy الشاحنالسريع ب 45 واط .
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