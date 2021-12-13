متحور أوميكرون.. قرار عاجل من إسرائيل بحظر السفر إلى دولتين

جدة - نرمين السيد - وقررت إسرائيل وضع بريطانيا والدنمارك على قائمة حظر السفر لتمنع مواطنيها من زيارة تلك البلدان، مع تقييدها دخول البلاد على خلفية مخاوف تفشى متحور "أوميكرون" الجديد من فيروس كورونا المستجد.

متحور أوميكرون

وقال رئيس هيئة خدمات الصحة العامة شارون ألروى بريس، وفقا لما نقلته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" المحلية، إن بريطانيا والدنمارك سيتم إضافتهما إلى "القائمة الحمراء" خلال الـ72 ساعة المقبلة، بسبب التفشى الكبير لـ أوميكرون فى أراضيها.

وأضاف، خلال مؤتمر صحفى لـ وزارة الصحة الإسرائيلية، أن بلجيكا كانت ضمن الدول المُرشح ضمها إلى القائمة الحمراء، لكن الوزارة تراجعت لأن معدل تفشى أوميكرون هناك لا يُبرر بعد اتخاذ قرار حظر السفر منها.

ومن جانبه، قال وزير الصحة الإسرائيلى نيتسان هورويتز، إن هناك مزيدا من الدول سيتم وضعها على القائمة الحمراء خلال الأيام المقبلة، مُشددا فى الوقت نفسه، على أن إسرائيل لا تخطط حاليا، إلى حظر السفر الدولى بالكامل، داعيا الإسرائيليين إلى الامتناع عن السفر للخارج إلا للضرورة القصوى.