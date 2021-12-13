إصابات كورونا حول العالم تسجل رقما مخيفا

جدة - نرمين السيد - أعداد الوفيات

وقالت الجامعة، فى أحدث إحصائية نشرتها، عبر موقعها الإلكترونى، صباح اليوم الإثنين، إن إجمالى الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 5 ملايين و305 آلاف و789 وفاة.

إصابات كورونا

وأضافت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتى بلغت أكثر من 49.9 مليون إصابة، فى حين تجاوزت حصيلة الهند 34.6 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 22.1 مليون حالة.

وفيات كورونا

ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بـ 797 ألفا و346 حالة وفاة، تلتها البرازيل فى المرتبة الثانية بـ616 ألفا و457 حالة وفاة ثم تأتى الهند فى المرتبة الثالثة الهند بإجمالى وفيات 475 ألفا و434 حالة وفاة.

وأوضحت البيانات المجمعة أن إجمالى عدد اللقاحات المضادة لكورونا التى جرى إعطاؤها فى أنحاء العالم تجاوز ثمانية مليارات و437 مليون جرعة.

إصابات كورونا فى مصر

كانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت أمس الأحد، خروج 499 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالى المتعافين من الفيروس إلى 306605 حتى اليوم.

الصحة: تسجيل 863 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و45 حالة وفاة

وأكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، تسجيل 863 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، ضمن إجراءات الترصد والتقصى والفحوصات اللازمة التى تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 45 حالة جديدة.