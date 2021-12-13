التحالف الدولى ينفذ عملية إنزال جوى فى دير الزور

جدة - نرمين السيد - وبحسب وكالة أنباء "سانا" السورية، فأن "طائرات التحالف الدولى نفذت اليوم الإثنين، عملية إنزال جوى فى ريف دير الزور الشرقى، واحتجزت عدد من الأشخاص".

يذكر أن القوات الأمريكية كانت قد قامت بتنفيذ عدة عمليات من الإنزال الجوى على مدى سنوات الحرب فى سوريا.