أمريكا: بلينكن يزور أندونيسيا لتأكيد الشراكة الاستراتيجية الثنائية

جدة - نرمين السيد - ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، أن وزير الخارجية انتونى بلينكن يبدأ، اليوم الإثنين، زيارة إلى جاكرتا تستغرق يومين، وذلك لإعادة التأكيد على الشراكة الاستراتيجية القوية بين الولايات المتحدة وإندونيسيا وأهمية وجود منطقة المحيطين الهندى والهادئ الحرة والمفتوحة.





وأضافت الوزارة، فى بيان نشرته عبر موقعها الإلكترونى، أنه من المقرر أن يلتقى بلينكن خلال زيارته الرئيس الإندونيسى جوكو ويدودو، ووزيرة الخارجية ريتنو مارسودى ومسؤولين بارزين آخرين. وبحسب البيان، يناقش وزير الخارجية الأمريكى سبل مواجهة التحديات من أزمة كورونا إلى تغير المناخ، بجانب بحث وسبل تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان وتوسيع نطاق التعاون فى شتى المجالات مثل التعاون البحرى والصحة العالمية والاقتصاد الرقمى.

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