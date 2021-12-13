مصرع شخص وإصابة آخرين في إطلاق نار بمدينة بايتاون بتكساس

قتل شخص وأصيب آخرون، خلال إطلاق نار على وقفة احتجاجية في ولاية تكساس الأمريكية، بحسب السلطات.

وقال قائد شرطة مقاطعة هاريس إد جونزاليس، إن مسلحا داخل سيارة أطلق النار على حشد تجمع في وقفة احتجاجية بمدينة بايتاون.

وقالت السلطات إن سبعة من المحتجين أصيبوا بجروح لا تشكل خطورة على حياتهم. وأعلن عن وفاة شخص واحد في المستشفى.

ولم تقدم السلطات على الفور أي معلومات إضافية عن حادث إطلاق النار المميت.