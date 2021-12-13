الولايات المتحدة تسجل ما يقرب من 800 ألف وفاة بفيروس كورونا

أظهر إحصاء لرويترز أن الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بلغت 800 ألف، الأحد، وسط زيادة محتملة في الإصابات بسبب قضاء مزيد من الوقت في الأماكن المغلقة في ظل برودة الطقس وانتشار المتحور الجديد أوميكرون شديد العدوى.

ويعني ذلك أن أعداد الوفيات من جراء هذا الفيروس وحده تخطت عدد سكان ولاية نورث داكوتا.

وعلى الرغم من اللقاحات المتاحة مجانا وعلى نطاق واسع فإن الولايات المتحدة تفقد المزيد من الأرواح بسبب الفيروس هذا العام مقارنة مع 2020 بسبب المتحور دلتا الشديد العدوى ورفض الناس تلقي لقاحات كوفيد-19.

ومنذ بداية العام، توفى أكثر من 450 ألفا في الولايات المتحدة بعد إصابتهم بكوفيد-19، فيما يعادل 57 بالمئة من مجمل وفياتها بالمرض منذ بداية الجائحة.

وقال خبراء في مجال الصحةK إن معظم وفيات هذا العام كانت بين المرضى غير الحاصلين على لقاح، وارتفعت أعداد الوفيات على الرغم من تطور العناية بمرضى كورونا وطرق العلاج الجديدة مثل الأجسام المضادة.