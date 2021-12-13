إندونيسيا تبدأ غدا بتطعيم الأطفال بين 6 و11 عاما ضد كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإندونيسية، اليوم الإثنين، أنها ستبدأ يوم الثلاثاء في تطعيم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ستة أعوام و11 عاما ضد كوفيد-19.

وقال ماكسي راين روندونوو، المسؤول الكبير بوزارة الصحة، في إفادة صحفية إن إندونيسيا وافقت على لقاح "سينوفاك" الصيني لهذه الفئة العمرية الشهر الماضي وسيخضع نحو 26.5 مليون طفل للتطعيم.

وأظهرت بيانات حكومية أن إندونيسيا سجلت حتى الآن أكثر من 4.2 مليون إصابة بفيروس كورونا، وتمثل الإصابات بين الأطفال حتى سن 18 عاما 13 في المئة من إجمالي الإصابات.

هذا وشهدت إندونيسيا واحدة من أخطر حالات تفشي كوفيد-19 في آسيا، ولكن في الأشهر الأخيرة تراجعت الإصابات حيث سجلت متوسطا يوميا بلغ نحو 400 حالة في الشهر نوفمبر الماضي، مقارنة مع نحو 40 ألفا في يوليو.