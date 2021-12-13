الهندية هارناز ساندو ملكة لجمال الكون في إسرائيل

توجت الهندية هارناز ساندو ملكة لجمال الكون في مدينة إيلات الإسرائيلية، فجر الاثنين، وسط ضغوط واجهتها الكثير من المشاركات لمقاطعة هذا الحدث العالمي دعما للقضية الفلسطينية.

ووفق وكالة ”فرانس برس“، واجهت النسخة السبعون من المسابقة السنوية التي تقام في إسرائيل للمرة الأولى، أيضا تعقيدات بسبب جائحة كوفيد-19.

واختيرت ساندو ملكة لجمال الكون في المسابقة التي جرت في مدينة إيلات الساحلية الواقعة على البحر الأحمر، فيما حلت ملكة جمال باراغوي ناديا فيرارا وصيفة أولى، وملكة جمال جنوب أفريقيا وصيفة ثانية.

وكانت وزارة الرياضة والثقافة والفنون في جنوب أفريقيا حضت ملكة جمال البلاد على عدم الذهاب الى إيلات، مشيرة إلى ”الفظائع التي ارتكبتها اسرائيل في حق الفلسطينيين“.

وجاء النداء انعكاسا لمناشدة جماعات فلسطينية للمتنافسات أن يتجنبن المشاركة في هذه المناسبة.

وكانت بين المتنافسات الثمانين على التاج ملكة جمال المغرب كوثر بن حليمة ونظيرتها البحرينية منار نديم دياني، اللتان قامت دولتاهما بتطبيع علاقاتهما مع إسرائيل العام الماضي.

وكان تقرير لوكالة ”دويتشة فيلا DW“ الألمانية، ذكر في وقت سابق، أن ماليزيا، وهي من الدول المشاركة في مسابقة ملكة جمال الكون منذ فترة طويلة، لم تحضر حدث 2021.

كما حصل في اليونان خلاف على قاعدة تسييس المسابقة، بين رافاييلا بلاستيرا، الفائزة بلقب ملكة جمال اليونان 2019، وستار جي إس هيلاس، المنظمة التي تختار ملكة جمال البلاد.

وردا على دعوات التسييس التي توسعت فيها جنوب أفريقيا، نقلت الوكالة الألمانية عن ملكة الجمال العراقية لعام 2017 قولها عبر تويتر: ”هذه فرصة تحلم فيها ملايين النساء بالذهاب إلى المسرح العالمي وتمثيل شعوبهن وأمتهن وثقافتهن، وليست الحكومات وليست السياسة وبالتأكيد ليست الأجندات السياسية“، وفق الوكالة الألمانية.

وكان وزير السياحة الإسرائيلي يويل رازفوزوف، قال إن إسرائيل ستستضيف مسابقة ملكة جمال الكون رغم فرض قيود على السفر في محاولة لدرء سلالة فيروس كورونا أوميكرون، وإن الحدث سيبث في 174 دولة.

وقال إن المشاركات في المسابقة جرى منحهن إعفاءات من القيود وقد يخضعن لاختبار ”PCR“ كل 48 ساعة.