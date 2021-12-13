بايدن يعلن ولاية كنتاكي منطقة كوارث

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، الإثنين، ولاية كنتاكي منطقة كوارث بسبب الأعاصير التي أودت بحياة العشرات.

قضى 80 شخصا على الأقل في ولاية كنتاكي الأمريكية وحدها بسبب الأعاصير التي ضربت وسط الولايات المتحدة وجنوبها، وفق ما أعلن الحاكم إندي بيشير، الأحد.

وأكد بشير لشبكة “سي إن إن” أن “هذا العدد سيتجاوز مئة”، واصفا سلسلة الأعاصير بأنها “الأكثر فتكا” في تاريخ كنتاكي.

وبذلك، ترتفع الحصيلة الإجمالية في أنحاء الولايات المتحدة إلى ما لا يقل عن 93 قتيلا.

وضرب كنتاكي إعصار قطع مسافة 320 كلم، بين الأطول مسافة التي تسجل في الولايات المتحدة.

في مايفيلد، المدينة التي تعد عشرة آلاف نسمة ودمرت جزئيا بسبب الكارثة، تتركز أنظار أجهزة الإنقاذ على مصنع شمع بعدما انهار سقفه بسبب شدة الرياح.

وقال بشير إن حوالى 110 موظفين كانوا يعملون فيه مساء الجمعة تحضيرا لأعياد نهاية السنة وتم إنقاذ 40 منهم.