موقع التسجيل الإلكتروني للجامعات السودانية 2022/2021 || عاجل معدل التنافس للعام 2019 الأقرب

رابط موقع التسجيل الإلكتروني للجامعات السودانية، أصبح من أهم المواقع الإلكترونية التي يتم البحث عنها اليوم من قبل مئات الآف من الطلاب الحاصلين على الشهادة السودانية للعام 2021، والراغبين في التقديم للجامعات في العام المقبل 2022، بعد أن أعلن السيد علي الشيخ مدير عام القبول أن وزارة التعليم العالي قررت تفعيل رابط التسجيل الإلكتروني للطلاب، اعتباراً من يوم الخميس القادم 16 من شهر ديسمبر الجاري، ويستمر التسجيل حتى يوم 28 من نفس الشهر، وحددت الوزارة الرسوم المطلوبة للتسجيل وطرق الدفع للاستمارة الإلكترونية.

موقع التسجيل الإلكتروني للجامعات السودانية

كما هو معتاد في السنوات السابقة فأن رابط admission.gov.sd، هو المنوط به أستقبال الطلاب للتسجيل الإلكتروني، وأعلنت الوزارة عن إجراء التحديثات المطلوبة على الموقع حتى يستوعب الأعداد الكبيرة المتوقع دخولها، خاصة في الساعات الأولى من فتح باب التسجيل، وتيسيراً على الطلاب أعلن مدير القبول أن جميع الجامعات والكليات السودانية، هي مراكز للتقديم للاستمارة، وفيما يلي طريقة التسجيل الإلكترونية للاستمارة.

طريقة التسجيل الإلكتروني في الجامعات السودانية

الدخول على الرابط الإلكتروني للتسجيل admission.gov.sd. تسجيل بياناتك المطلوبة من الاسم ورقم الاستمارة واسم الولاية التابع لها الطالب. أنقر على زر تسجيل الدخول في أسفل الشاشة سوف يتم نقلك لصفحة جديدة أملء الحقول بها بدقة. ثم أضغط على كلمة التقديم للبكالوريوس 2022. أملء الرغبات وفق الترتيب التي ترغبه والذي يتناسب مع الدرجات التي حصلت عليها. قم بمراجعة البيانات والرغبات ثم أضغط صحة البيانات المسجلة ثم أنقر على تسليم الاستمارة. قم بطبع الاستمارة والاحتفاظ بنسخة منها للمراجعة.

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي السودانية

أعلنت وزارة التعليم العالي السودانية أن الطلاب، يجب أن يسترشدوا بدليل التنافس في العام 2019 الماضي، فهو الأقرب لمعدلات النجاح في العام 2021 الماضي، ودعت الطلاب عدم الالتفاف حول نشر بعض المواقع الإلكترونية دليل للتنافس لم تصدره وزارة التعليم العالي.

دفع رسوم التسجيل الإلكتروني للجامعات السودانية

حددت الوزارة قيمة الرسوم المطلوبة سواء من الطلاب داخل السودان، أو الطلاب الوافدين وكذالك طرق الدفع الإلكترونية، التي قالت الوزارة أنها سوف تكون متاحة في جميع نقاط البيع وتطبيقات الهاتف اليسار وفي البنوك السودانية، وماكينات الصرافة “تحصيل الأموال” المنتشرة في جميع الولايات السودانية.