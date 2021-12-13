ولى العهد الكويتى يترأس وفد بلاده بالقمة الخليجية فى السعودية

جدة - نرمين السيد - يترأس ولى العهد الكويتى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ممثلا عن أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وفد الكويت باجتماع القمة الخليجية الـ 42 التى تستضيفها الرياض غدا الثلاثاء، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية.





ويتضمن جدول أعمال القمة عددا من الموضوعات التى تسهم فى تعزيز مسيرة التعاون والتكامل بين الدول الأعضاء فى مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث التطورات الإقليمية والدولية وتأثيرها على دول المجلس. وكانت القمة الـ41 قد عقدت فى مطلع يناير من العام الحالى فى مدينة العلا التاريخية شمال غرب السعودية.

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