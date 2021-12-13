كوريا الجنوبية: لا نفكر فى المقاطعة الدبلوماسية لأولمبياد بكين

جدة - نرمين السيد - قال رئيس كوريا الجنوبية مون جيه إن، اليوم الإثنين، إن بلاده لا تفكر فى المقاطعة الدبلوماسية لأولمبياد بكين ولم تطلب أى دولة منها القيام بذلك، وهى المرة الاولى التى يتناول الرئيس مون هذه القضية بعد أن أعلنت الولايات المتحدة الأسبوع الماضى أنها لن ترسل وفدا رسميا إلى الأولمبياد فى فبراير بسبب مخاوف بشأن انتهاكات الصين لحقوق الإنسان.





وأضاف الرئيس مون فى مؤتمر صحفى مشترك مع رئيس الوزراء الأسترالى سكوت موريسون عقب محادثات ثنائية فى كانبيرا، وفقا لوكالة يونهاب الكورية، أن الزيارة التى قام بها إلى أستراليا لا علاقة لها بموقف سول من بكين، على الرغم من غضب الصين من التحالف الأمنى "AUKUS" الذى يضم أستراليا وبريطانيا والولايات المتحدة. وتابع مون "إن كوريا الجنوبية تجعل تحالفها مع الولايات المتحدة أساسا لدبلوماسيتها وأمنها القومى، ولكن من الناحية الاقتصادية، فإن علاقتها مع الصين مهمة جدا أيضا"،مؤكدا "أن جهود الصين البناءة مطلوبة لتحقيق السلام والاستقرار فى شبه الجزيرة الكورية ونزع السلاح النووى لكوريا الشمالية وتعمل كوريا الجنوبية على الحفاظ على كلتا العلاقتين".

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