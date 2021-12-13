الصحة التونسية: تطعيم 32 ألفا و258 شخصا ضد فيروس كورونا خلال 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الصحة التونسية فى بيان لها اليوم الاثنين - أن 5 ملايين و357 ألفا و940 شخصا قد استكملوا التلقيح، فيما بلغ العدد الإجمالى للجرعات التى تم توزيعها 11 مليونا و12 ألفا و280 جرعة بينها 24 ألفا و633 جرعة للسفر.
ويبلغ عدد الأشخاص المسجلين فى منظومة "إيفاكس" المخصصة للحصول على اللقاح 7 ملايين و181 ألفا و387 شخصا حتى الآن.
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