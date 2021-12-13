روسيا تسجل 16 إصابة جديدة بمتحور أوميكرون لمسافرين من جنوب إفريقيا

جدة - نرمين السيد - متحور أوميكرون

وكان خبير المناعة الروسى نيكولاى كريوتشكوف، قد كشف عن حقيقة حماية الجرعات المعززة التى تلى الجرعات الأساسية للقاحات الفيروس التاجى كورونا، من الإصابة بالمتحور الجديد أوميكرون.

ووفقا لما نشرته وكالة "نوفوستى"، فأكد الخبير الروسى أنه من الضرورى الانخراط فى إعادة التطعيم بالتزامن مع حملة التطعيم.

لقاح كورونا

وأشار بيان كريوتشكوف إلى أن تلقى الجرعة المعززة من اللقاح بعد 6 أشهر، مع الأخذ بعين الاعتبار ظهور متحور "أوميكرون"، بعد فترة طويلة جدا. فعند وجود السلالات السابقة كانت هذه الفترة طبيعية، لكنه من الأفضل الآن تلقى الجرعة المعززة بعد 5 أشهر، وبالنسبة للأشخاص المعانين من الأمراض المزمنة بعد 4 أشهر.

وأوضح الخبير أن إعادة التطعيم المبكرة توفر نسبة جيدة من الأجسام المضادة المعادلة.

فيروس كورونا

وأضاف: “ّإذا تلقى شخص الجرعتين من اللقاح والجرعة المعززة، أو إذا تعافى من المرض ثم تلقى اللقاح، أو إذا تلقى اللقاح ثم أصيب بالفيروس وتعافى، فتوجد لدى مثل هذا الشخص "المناعة الهجينة"، أى أن هناك العديد من الأجسام المضادة والمعادلة.

يشار إلى أنه تم رصد متحور "أوميكرون" الجديد من فيروس كورونا فى نحو 60 دولة. وأغلقت العديد من الدول الرحلات الجوية من وإلى إفريقيا وشددت الإجراءات الصحية فى أراضيها.