بريطانيا: متحور أوميكرون سبب الإصابة بـ40% من الحالات فى لندن وحدها

جدة - نرمين السيد - وكانت منظمة الصحة العالمية، قد أكدت أن المتحور أوميكرون ينتشر أكثر من نظيره دلتا، ويتسبب فى أعراض أقل حدة. أما اللقاحات، فهى أقل فاعلية أمامه، وأشارت المنظمة إلى أن معطياتها لا تزال غير مكتملة.

متحور أوميكرون

وأكدت المنظمة أن المتحور أوميكرون تم رصده فى 63 دولة حتى الآن، وهو ما يؤكد تصريحات مسؤوليها مؤخراً.

وذكرت أن أوميكرون يبدو أنه ينتشر بشكل أسرع من المتحور دلتا، المسؤول حالياً عن معظم الإصابات فى العالم. ولم يتم رصد سرعة الانتشار هذا فى جنوب إفريقيا فحسب، بل فى المملكة المتحدة كذلك، حيث تسود المتحور دلتا.

وفي شأن اللقاحات المضادة لكوفيد-19، فإن البيانات المحدودة المتاحة وكذلك البصمة الجينية للمتحور أوميكرون تشير إلى "انخفاض فى الفاعلية" فيما يتعلق بالحماية من "الإصابة والعدوى".

لقاح كورونا

وتشجع غالبية البلدان القادرة على تحمل تكاليف اللقاحات المواطنين على أخذ جرعة معززة، كما هى الحال خصوصا فى أوروبا التى تواجه موجة جديدة من الإصابات الناجمة عن المتحور دلتا، بعد أن خففت بشكل مبكر القيود الصحية علاوة على انخفاض معدلات التطعيم.