الآلاف يتظاهرون ضد الفساد والاستبداد فى السلفادور

جدة - نرمين السيد - تظاهر آلاف المواطنون فى سان سلفادور، مساء أمس الأحد، رفضًا للفساد والنزعة الاستبدادية فى البلاد، وذلك بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على إحدى مساعدات الرئيس السلفادورى نجيب أبوكيلة.





وتأتى التظاهرات بدعوة من منظمات عدة، بعدما فرضت الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية على كارولينا ريسينوس، المسؤولة فى إدارة أبوكيلة، الخميس الماضى، بسبب اتهامات بالفساد، وهى الاتهامات التى وصفها الرئيس السلفادورى بأنها "سخيفة".

وفى أعقاب التظاهرة، شن أبوكيلة هجوما على الإدارة الأمريكية، وكتب على تويتر: "يجب أن يعلم دافعو الضرائب الأمريكيون أن حكومتهم تستخدم أموالهم لتمويل حركات شيوعية ضد حكومة منتخبة ديموقراطيا فى السلفادور".

فيما شهدت التظاهرات مشاركة قضاة حاليين وسابقين، مطالبين باحترام فصل السلطات، بعد أن أقدم الكونجرس الذى يُهيمن عليه الحزب الحاكم، على عزل قضاة فى المحكمة العليا فى مايو، وكذلك قضاة تجاوزوا الستين من العمر.

وقال القاضى السابق خورخى جوزمان، الذى استقال تضامنا مع زملائه المفصولين: "نسير اليوم بصفتنا قضاة، للدفاع عن الدستور وسيادة القانون".

كما قال المحامى إدواردو ألفارينجا، 37 عاما: "سئمنا انتهاكات موظفى (القطاع العام) لموارد الشعب"، رافعًا لافتة ضد الفساد.