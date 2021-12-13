إصابة 7 أشخاص فى تفجير بموسكو

جدة - نرمين السيد - قالت الناطقة باسم طوارئ مقاطعة موسكو أولجا فرادى، إن "شخصا مجهولا قام بتفجير عبوة ناسفة فى منطقة دير للراهبات فى سيربوخوف، وتوجه المحققون وعلماء الجريمة بلجنة التحقيقات الجنائية الحكومية الروسية فى مقاطعة موسكو على الفور إلى مكان الحادث".

وأضافت فرادى، أنه تم تحديد عدد الضحايا، إذ أصيب 7 أشخاص من بينهم مراهق يبلغ من العمر 15 عاما، مشيرة إلى أنه يجرى حل مسألة فتح دعوى جنائية.