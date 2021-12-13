كوريا الجنوبية تسجل 24 إصابة جديدة بمتحور أوميكرون

جدة - نرمين السيد - إصابات كورونا

وذكرت وكالة الأنباء الكورية أن حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا المستجد فى كوريا الجنوبية انخفضت إلى أقل من 6.000 لأول مرة فى 6 أيام، مشيرة الى أنه تسجيل 5.817 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، مما رفع إجمالى الإصابات إلى 523.088 إصابة.

وارتفعت الإصابات اليومية إلى مستوى قياسى بلغ 7.174 حالة يوم الأربعاء الماضى، وظلت فوق 7.000 في اليومين التاليين قبل أن تنخفض إلى 6.977 يوم السبت و6.689 أمس الأحد.

وفيات كورونا

وأضافت الوكالة أن عدد مرضى كوفيد-19 فى حالة حرجة لا يزال فى ثانى أعلى رقم عند 876 بعد أن وصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 894 حالة أمس الأحد..مشيرة الى أنه تم أمس تسجيل 40 حالة وفاة بكوفيد-19 مما يرفع إجمالى الوفيات إلى 4.293 بمعدل 0.82%.