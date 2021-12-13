تقديم وظائف النيابة العامة جدارة لحملة الثانوية 1443

ازدادت معدلات البحث بصورة كبيرة عن تقديم وظائف النيابة العامة جدارة لحملة الثانوية خلال الساعات الحالية في المملكة العربية السعودية على محرك البحث “جوجل” ومواقع التواصل الإجتماعي، فمنذ أن أعلنت النيابة العامة عن 80 وظيفة شاغرة للجنسين خلال الساعات القليلة الماضية وقد ازدادت الأسئلة والإستفسارات على موقعنا عن كيفية التقديم على هذه الوظائف وشروط التسجيل فيها، وقد وضعت النيابة العامة عدة شروط ومعايير محددة لقبول طلبات المتقدمين إلى الوظائف منها اجتياز المقابلات الشخصية والنجاح في الإختباراة وغيرها وسنوضحها لكم بالتفصيل خلال مقالنا، ونكتب لكم هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” لنوضح لكم كيفية تقديم وظائف النيابة العامة جدارة لحملة الثانوية، فتابعونا.

تقديم وظائف النيابة العامة جدارة

صرحت النيابة العامة عن أنها فتحت باب قبول طلبات المتقدمين على الوظائف بداية من يوم الأحد بالأمس الموافق 12 ديسمبر حتى يوم الثلاثاء الموافق 14 ديسمبر من عام 2021م، ونوضح لكم الآن خطوات التقديم في الوظائف المعلنة إلكترونياً من خلال الخطوات التالية:

الخطوة الأولى الدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بالوظائف http://eservices.bip.sa/.

ثانياً عليك إدخال كافة بيانات استمارة التسجيل بشكل صحيح.

ثالثاً ارفق كافة المستندات المطلوبة منك.

رابعاً قم الآن بالإحتفاظ بإستمارة التسجيل لتقديمها عند المقابلة الشخصية.

وبإتباع هذه الخطوات تكون قد تمكنت من تسجيل استمارة التوظيف بنجاح

شروط وظائف جدارة

ينبغي أن يتمتع المتقدم إلى الوظائف التي أعلنتها النيابة العامة بعدة شروط نوضحها لكم كالتالي:

أولاً لا بد أن يكون المتقدم لديه الجنسية السعودية.

ثانياً غير محكوم عليه في قضية مخلة بالشرف أي لا بد من السمعة الطيبة.

ثالثاً وجوب النجاح في كافة الإختبارات والمقابلات الشخصية.

وعند توفر هذه الشروط يتمكن المواطن من التقدم إلى الوظائف المذكورة إلكترونياً طبقاً للخطوات التي وضحناها لكم أعلى المقال

والآن وصلنا إلى نهاية مقالنا اليوم ونرجو أن تكون المقالة قد حازت على إجابات لكافة الأسئلة والإستفسارات التي تدور في أذهانكم حول وظائف النيابة العامة التي تم الإعلان عنها بالأمس، ونتمنى لجميع المتقدمين للوظائف التوفيق، وسنجيب على كل أسئلتكم فقط اترك أسئلتك بالاسفل بالتعليقات