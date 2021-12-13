عملية إنزال جوي أميركية في سوريا.. خطفوا مدنيين

ذكرت وكالة الأنباء السورية أن قوات أميركية نفذت عملية إنزال جوي واسعة، فجر الاثنين، قرب دير الزور بشرق البلاد.
وأوضحت أن قوات أميركية "اختطفت عددا من المدنيين" من مدينة البصيرة شرقي دير الزور.
ومحافظة دير الزور الواقعة على الحدود مع العراق طريق إمداد استراتيجي لفصائل مسلحة مدعومة من إيران ترسل تعزيزات إلى سوريا على نحو منتظم لدعم الرئيس بشار الأسد.
وتنتشر قوات أميركية بقاعدة في منطقة التنف جنوبي دير الزور في إطار مهمة قتالية ضد تنظيم داعش، الذي لا يزال ينشط في العراق وسوريا لكن بوتيرة أقل.
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