‎الإمارات تعزى الولايات المتحدة الأمريكية فى ضحايا الأعاصير

جدة - نرمين السيد - وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولى الإماراتية - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية "وام" اليوم الإثنين - تضامنها مع الإدارة الأمريكية، وخالص تعازيها ومواساتها إلى أهالى وذوى الضحايا فى هذا المصاب الجلل، متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين.
إعصار كنتاكى
وكانت العواصف قد ضربت مناطق بالولايات المتحدة يومى الجمعة والسبت، ما أدى إلى انهيار مبانى وتسويتها بالأرض ومقتل العشرات.
ولقي أكثر من 80 شخصا حتفهم فى كنتاكى فى عواصف ليلة الجمعة، من بينهم العشرات فى مصنع للشموع، ومن المتوقع أن يرتفع عدد الضحايا إلى أكثر من 100.
وجرى إنقاذ أكثر من 40 شخصا من بين حوالى 110 في المصنع، لكن حاكم ولاية كنتاكى آندى بَشير قال إن العثور على أى شخص آخر على قيد الحياة سيكون معجزة.
إعصار أمريكا
ويقول مراسل "بى بى سى" فى أمريكا الشمالية بيتر باوز، إن الظروف التى تواجه السلطات صعبة للغاية، إذ إن الإعصار دمر مركز الشرطة فى مايفيلد وتسبب بأضرار فى معدات رجال الإطفاء. كما أن عشرات الآلاف من الأشخاص فى الولاية يعانون من انقطاع الكهرباء والمياه.
وأطلقت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية تحذيرات من الإعصار فى مناطق عدة من الولايات، بما فى ذلك أركنساس وتينيسى وميزورى وإلينوى.
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