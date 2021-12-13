‎الإمارات تعزى الولايات المتحدة الأمريكية فى ضحايا الأعاصير

جدة - نرمين السيد - وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولى الإماراتية - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية "وام" اليوم الإثنين - تضامنها مع الإدارة الأمريكية، وخالص تعازيها ومواساتها إلى أهالى وذوى الضحايا فى هذا المصاب الجلل، متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين.

إعصار كنتاكى

وكانت العواصف قد ضربت مناطق بالولايات المتحدة يومى الجمعة والسبت، ما أدى إلى انهيار مبانى وتسويتها بالأرض ومقتل العشرات.