ألمانيا تسجل أكثر من 21 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية وفقا لصحيفة "بيلد الألمانية"، وفاة 116 مريضا بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالى الوفيات منذ بداية الجائحة إلى 105 آلاف و754 حالة.
بينما بلغت حصيلة المتعافين من الفيروس 5 ملايين و435 ألفا و700 حالة على مستوى البلاد منذ بداية الجائحة.
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