روسيا تكشف هوية المتهم فى تفجير المدرسة الأرثوذكسية

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية، أشارت الشرطة الروسية إلى أن المتهم الذى أصيب فى حادث التفجير، لم يتجاوز الثامنة عشر من عمره، لافتة إلى إصابة شخص آخر على الأقل فى الخامسة عشر من العمر.

وبحسب الوكالة، قالت وزارة الداخلية فى العاصمة موسكو، إن "تلميذاً سابقاً يبلغ الثامنة عشرة دخل إلى المدرسة وفجر نفسه، وتفيد المعلومات الأولية بأنه أصيب فضلاً عن مراهق فى الخامسة عشرة".

وأشارت الشرطة إلى أن الهجوم وقع فى مدرسة أرثوذكسية قريبة من دير فيدينسكى فلاديتشنى فى مدينة سيربوخوف.

وكانت الناطقة باسم طوارئ مقاطعة موسكو أولجا فرادى، أكدت فى وقت سابق، أن التفجير كان عن طريق "عبوة ناسفة فى منطقة دير للراهبات فى سيربوخوف، حيث توجه المحققون وعلماء الجريمة بلجنة التحقيقات الجنائية الحكومية الروسية فى مقاطعة موسكو على الفور إلى مكان الحادث".

وأضافت فرادى، أنه تم تحديد عدد الضحايا، إذ أصيب 7 أشخاص من بينهم مراهق يبلغ من العمر 15 عاما، مشيرة إلى أنه يجرى حل مسألة فتح دعوى جنائية.