اصطدام سفينتى شحن فى بحر البلطيق ومصير الطاقم مجهول

جدة - نرمين السيد - اصطدمت سفينتا شحن فى بحر البلطيق، اليوم الإثنين، حيث أعلن مركز العمليات الدفاعية المشتركة فى الدنمارك، وقوع حادث التصادم بين جزيرة بورنهولم الدنماركية، ومدينة إيستاد السويدية





وبحسب المركز كان التصادم بين سفينة دنماركية، وأخرى بريطانية، لافتًا إلى انقلاب السفينة الدنماركية، التى كان على متنها شخصان، ولم يعرف مصيرهما بعد، حسبما نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية. كما أشار المركز الدنماركى إلى أن السفينة البريطانية لا تزال تعمل وطاقمها بخير. ووفقًا لما نقلته وكالة الأنباء السويدية، قال متحدث باسم خفر السواحل السويدى، إن إحدى السفينتين يبلغ طولها 90 مترًا، والأخرى يبلغ طولها 55 مترًا.

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