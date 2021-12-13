الاتحاد الأوروبى يبحث فرض عقوبات على روسيا بسبب تهديد أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - قال دبلوماسى بالاتحاد الأوروبى، إنه "على الرغم من أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى يريدون تهدئة الموقف مع موسكو، يتعين عليك فى بعض الأحيان أن تهمس بهدوء لكن تحمل عصا معينة".

وتصاعدت التوترات منذ أسابيع بسبب الوجود العسكرى الروسى المتزايد على الحدود الأوكرانية.

ووفقا لحلف شمال الأطلسى "ناتو" فقد حشدت روسيا ما يتراوح بين 75 ألفا إلى 100 ألف جندى فى المنطقة ما أثار مخاوف من تكرار ما حدث فى عام 2014، عندما ضمت روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية وبدأت فى دعم الانفصاليين الموالين لروسيا فى شرقى أوكرانيا.