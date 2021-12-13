اليابان تدعو للتعاون بين مجموعة الـ «G7» حول قضايا كوريا الشمالية

جدة - نرمين السيد - وشدد هاياشى بحسب وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، على أهمية التمسك بهدف تحقيق "نزع نووى كامل ويمكن التحقق منه ولا رجعة فيه" لأسلحة الدمار الشامل الكورية الشمالية وصواريخها البالستية بجميع نطاقاتها. وطالب هاياشى أيضا بضرورة التفهم والتعاون الكامل لحل قضية المواطنين اليابانيين الذين اختطفتهم كوريا الشمالية.

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