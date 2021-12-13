انتهاكات وحشية ضد المدنيين فى إثيوبيا.. أمريكا تحذر

جدة - نرمين السيد - أعربت الولايات المتحدة، مساء أمس الأحد، عن قلقها البالغ إزاء التقارير بشأن الانتهاكات الوحشية والجسيمة لحقوق الإنسان فى الحرب الأهلية الدائرة فى إثيوبيا، داعية الأطراف إلى إلقاء السلاح وبداية حوار وطنى شامل.





وفى بيان لها، قالت الخارجية الأمريكية: "قلقون للغاية من التقارير غير المؤكدة عن انتهاكات فظيعة لحقوق الإنسان، وأعمال وحشية، وتدمير للبنية التحتية المدنية فى إقليمى أمهرا وعفر بإثيوبيا".

كما دعا بيان الخارجية الأمريكية جميع الجهات المسلحة فى إثيوبيا إلى نبذ العنف ضد المدنيين، مؤكدة على ضرورة إجراء تحقيقات جادة فيما يرد من تقارير حول الانتهاكات الوحشية لحقوق الإنسان، للتأكد من صحتها والالتزام بمحاسبة الأطراف المسؤولة.

واندلعت الحرب الأهلية الإثيوبية منذ إعلان رئيس الوزراء الإثيوبى أبى أحمد، الحرب على إقليم تيجراى الواقع فى شمال البلاد منذ 9 نوفمبر 2020، لتتفاقم بعدها أسوأ حرب أهلية شهدتها دولة إفريقية، وأودى بحياة الآلاف وتسبب فى تشريد وتجويع الملايين من أبناء إثيوبيا، بجانب ارتكاب جرائم عنف وحشية، تخللها عمليات إبادة عرقية واغتصابات وحشية للنساء وتدمير مناطق المدنيين.

وفى وقت سابق من اليوم، أعلنت جبهة تحرير تيجراى استعادة السيطرة على مدينة لاليبيلا فى شمال إثيوبيا، والتى تضم موقعا مدرجا على قائمة التراث العالمى لمنظمة اليونسكو، وذلك بعد 11 يوما فقط من إعلان حكومة أبى أحمد السيطرة على المدينة، ما يمثل منعطفًا مفاجئًا فى النزاع المستمر منذ 13 شهرًا.

وتقع مدينة لاليبيلا على مسافة 645 كيلومتر شمال أديس أبابا، وفيها 11 كنيسة كهفية من العصور الوسطى، حيث أشار أحد السكان إلى أن جبهة تحرير شعب تيجراى موجودون فى وسط المدينة، لم تقع معارك"، حسبما نقلت "فرانس برس".

وقال آخر: "لقد عادوا.. إنهم هنا"، مضيفا أنهم "جاءوا على ما يبدو من الشرق من جهة مدينة ولديا".

وفى وقت سابق، أعلنت القيادة العسكرية لـ"جبهة تحرير شعب تيجراي" أن مقاتليها "شنوا هجمات مضادة شاملة" فى نقاط عدة، وخصوصا على طول الطريق التى تربط بين جاشينا ولاليبيلا فى إقليم أمهرة.