بريطانيا تتحدث عن تلقى جرعة معززة من لقاحات كورونا

جدة - نرمين السيد - وقال جاويد -حسبما ذكرت شبكة "سكاى نيوز" البريطانية اليوم الإثنين، "جرعتان لا تكفى، لكن ثلاث جرعات توفر حماية ممتازة من العدوى المصحوبة بأعراض"، مشيرا إلى أن المملكة المتحدة تقوم الآن بتوسيع البرنامج الذى يهدف إلى توفير جرعات معززة إلى مستوى لم تشهده البلاد من قبل، حيث سيكون هناك المزيد من مراكز التطعيم، وستكون مفتوحة سبعة أيام فى الأسبوع لمدة 12 ساعة على الأقل فى اليوم.

وكان رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون قد حذر من مغبة تهاون الشعب البريطانى مع مدى خطورة متحور "أوميكرون" لفيروس كورونا، مشيرا إلى أن مستويات الاحتجاز فى المستشفيات تضاعفت فى جنوب إفريقيا خلال أسبوع واحد بسبب المتحور، كما أنه بالفعل يوجد مصابون بمتحور أوميكرون فى مستشفيات بريطانيا.