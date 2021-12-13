msdrasati.sa رابط منصة مدرستي التعليمية وخطوات انشاء حساب جديد للتعلم عن بُعد

رابط منصة مدرستي، يبحث العديد من الطلاب وأولياء الأمور عن رابط منصة مدرستي من أجل التسجيل في المنصة وانشاء حساب جديد، حيث تمكنت وزارة التربية والتعليم الخروج من أزمة جائحة كورونا وإمكانية التعلم من خلال فكرة إنشاء العديد من المنصات الالكترونية التعليمية للتعلم عن بعد بدلا من النزول والحضور أثناء كورونا، وذلك لمنع انتشار الفيروس و انتقال العدوى، ومن المشار إليه أن المنصة تشمل الكثير من الأدوات المؤهلة لمواكبة العملية التعليمية بطريقة سهلة ومرتبة، فهذه المنصة تقدم المزيد من الخدمات المساعدة للطلاب في الدراسة، ويمكن لكل طالب الاستفادة من ما تقدمة هذة المنصة من مناهج دراسية وخدمات تعليمية وغيرهم من خلال انشاء حساب على المنصة.

رابط منصة مدرستي

أنشأت وزارة التربية والتعليم رابط منصة مدرستي في ذروة انتشار فيروس كورونا، وذلك من أجل عدم تعطل الدراسة والتمكن من سير العملية التعليمية بشكل سهل، حيث تقدم المنصة أكثر من خدمة يستطيع الطالب أن يستفيد منها مثل؛ الشرح الكامل للدروس الافتراضية من خلال مدرستي مايكروسوفت الذي يمنح الفرصة للطلاب التفاعل مع المعلمين، وذلك بالإضافة إلى عمل الواجبات المدرسية والاختبارات، كما قامت منصة مدرستي من خلال الحساب الرسمي الخاص بها على تويتر، بإضافة تغريدة تحتوي على التحديث الأخير لرابط منصة مدرستي، وذلك لاستطاعة جميع الطلاب اللجوء إليه والتمكن من متابعة العملية التعليمية.

رابط تسجيل منصة مدرستي

في مطلع الفصل الدراسي الثاني لعام ١٤٤٣ هـ قام الطلاب بالبحث عن رابط منصة مدرستي من أجل الولوج إلى منصة مدرستي وذلك للاستفادة من العملية التعليمية بأكملها، لهذا لابد من اتباع الخطوات التالية للتمكن من التسجيل في رابط منصة مدرستي:

في حال الاستخدام لأول مرة سواء للصف الاول الابتدائي أو الروضة أو التمهيدي، فلابد من استعمال كلمة المرور في تطبيق توكلنا.

أما إذا كنت قد استخدمت الرابط من قبل فباستطاعتك التسجيل بكلمة المرور المتوفرة الآن.

لا يمكنك الدخول بكلمة المرور المتوفرة في توكلنا بعد تغييرها.

إذا فقدت كلمة المرور فقد يمكنك إرجاعها مرة أخرى من خلال مايكروسوفت.

يهتم كافة الطلاب في المملكة العربية السعودية الآن بالتسجيل في منصة مدرستي التعليمية التابعة للوزارة، وخاصة بعد ان بدا الفصل الدراسي الثاني من العام الجاري 1443 خلال الايام القليلة السابقة، حيث يمكن للطلاب متابعة مناهجهم الدراسية من خلال هذة المنصة، كما توفر الوزارة قسم خلال المنصة خاص بحل الواجبات بشكل الكتروني وتوفر ايضاً العديد من الخدمات التعليمية التي تفيد الطلاب.