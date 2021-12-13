بدأ اكتتاب صندوق سدكو كابيتال ريت 1443 تعرف على الموعد وأسعار الاسهم المطروحة

لقد بدأ اكتتاب صندوق سدكو كابيتال ريت الأمس وكان هذا سبب في زيادة البحث لمعرفة موعد إنتهاء الاكتتاب وسعر الأسهم ومختلف التفاصيل، ويعتبر من أهم الصناديق العقارية والذي سوف يتم تداول وحداته في السوق المالي بناء على الشروط والتعليمات واللوائح المحددة، ويرغب المواطنين التعرف على تفاصيل الاكتتاب وذلك لأنه ذا مكانة كبيرة بالسعودية.

موعد اكتتاب صندوق سدكو كابيتال ريت

يتم تحديد موعد الاكتتاب لكل عام، والغرض من ذلك أن يتم إعطاء فرصة للمواطنين للأستثمار في الشركة وذلك لأنه ذا شهرة كبيرة وينتظره الجميع للأستثمار به، ولقد تم تحديد موعد الاكتتاب الذي بدأ في الـ 12 من ديسمبر وسوف يستمر إلى الـ 16 من ديسمبر كوسيلة لإعطاء فرصة للجميع في أن يشارك، والغرض من الاكتتاب بالشركة أنه وسيلة لرفع رأس المال.

بالنسبة إلى قيمة الطرح الإضافي فإنها تصل إلى 701.951.750 ريال سعودي، أما عدد الوحدات المطروحة فإنها تصل إلى 3250000، والوحدات التي تم طرحها للأكتتاب النقدي تصل إلى من 10 إلى 25 مليون ريال سعودي، وبالنسبة إلى الحد الأدنى للأشتراك فإنه يصل إلى 500 ريال سعودي ويمكن الشراء بأي مبلغ حيث أنه لا يوجد حد أعلى، وبالنسبة إلى رسوم الاكتتاب في 2% فقط بدون إضافة القيمة المضافة.

سعر الاسهم صندوق سدكو كابيتال ريت

لقد تم الإعلان على أن الوحدات الإضافية التي يتم طرحها يصل سعرها إلى 10 ريال سعودي لكل سهم، والتي سوف يتم طرحها في مختلف مواعيد الاكتتاب المحدد بالنسبة إلى المحددة للإستلام بالسوق المصرفي في المملكة.

شروط الاكتتاب في سدكو كابيتال ريت

قبل التقديم على اكتتاب سدكو كابيتال ريت يجب على المتقدم أن يتأكد من توافر الشروط المختلفة به والتي تم تحديدها، وتتمثل هذه الشروط فيما يلي:

لابد أن يكون لديه محفظة إلكترونية وتكون نشطة في أحد البنوك بالسعودية.

يجب أن يقوم الإطلاع على الشروط والأحكام المحددة.

أن يقوم بتقديم الأوراق المطلوبة ويقوم بملئ نموذج طلب الاكتتاب.

أن يقوم بتحويل المبلغ إلى الحساب المصرفي المشترك.

البنوك المستلمة للأكتتاب

لقد تم تحديد البنوك التي سوف تقوم بإستلام الاكتتاب وهما مصرف الراجحي، والبنك الأهلي السعودي، وبنك الجزيرة كابيتال.