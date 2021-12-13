حادث في بحر البلطيق.. انقلاب سفينة وعملية إنقاذ ضخمة

اصطدمت سفينتا شحن، الاثنين، في بحر البلطيق بين جزيرة بورنهولم الدنماركية ومدينة إيستاد السويدية، بينما بدأت السلطات عمليات الإنقاذ.
وقالت الإدارة البحرية السويدية إن السفينة "كارين هوي" المسجلة في الدنمارك انقلبت، وفق "رويترز".
من جانبه، ذكر مركز العمليات الدفاعية المشتركة في الدنمارك أن شخصين كانا على متنها وإنهما في عداد المفقودين.
وأضاف أن السفينة الأخرى التي تحمل اسم "سكوت كاريير" المسجلة في بريطانيا تعمل وطاقمها بخير.
وقال سورين هوي مدير شركة "ريديريت هوي" التي تملك السفينة "كارين هوي": "يمكنني تأكيد أن حادثا قد وقع لكنني لا أعرف ملابساته".
وأضاف أن السفينة غير المحملة كانت تبحر من سودرتالغ في السويد إلى نيكوبينغ فالستر في جنوب الدنمارك وعلى متنها شخصين.
وتابع: "عملية إنقاذ ضخمة جارية الآن".
وقال متحدث باسم معهد الأرصاد الجوية في الدنمارك إنه كان هناك ضباب في المنطقة وقت وقوع الحادث الساعة 3:30 صباحا.
وذكر مركز العمليات الدفاعية المشتركة في الدنمرك إن الحادث وقع في المياه الإقليمية السويدية وإن السفينتين كانتا تبحران في نفس الاتجاه عندما حدث التصادم.
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