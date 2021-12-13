الملك سلمان: ميزانية السعودية بلغت 955 مليار ريال

جدة - نرمين السيد - أقر العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز، أمس الأحد، ميزانية المملكة للعام 2022، مؤكدًا ارتفاع الإنفاق فى ميزانية المملكة إلى 955 مليار ريال، فى حين تقدر الإيرادات بمبلغ 1045 مليار ريال، وبفائض يصل إلى 90 مليار ريال.





وحسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، فقد أقر مجلس الوزراء فى جلسته التى عقدها، عبر الاتصال المرئى، برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس الوزراء، أمس الأحد، الميزانية العامة للدولة للعام المالى 2022. وقال الملك سلمان بن عبدالعزيز: "بعون الله وتوفيقه نعلن عن ميزانية العام المالى القادم 1443 1444/هـ (2022م) بعد تجاوز المملكة الآثار الاقتصادية، والمراحل الاستثنائية لجائحة كوفيد-19، واستمرار الانطلاقة الاقتصادية للمملكة، نتيجة للإصلاحات الاقتصادية والمالية، وفق رؤية المملكة 2030". وأكد العاهل السعودى أن "المملكة تهدف إلى الاهتمام بأمن وصحة المواطنين والمقيمين، والتنمية البشرية، واستمرار النمو والتنويع الاقتصادى، والاستدامة المالية".

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