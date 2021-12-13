انتشال 4 جثث جديدة من المبنى المنهار فى إيطاليا

جدة - نرمين السيد - وقالت الوكالة، إنه تم انتشال أربع جثث أخرى من المبنى الذى انهار إثر انفجار فى مدينة رافانوسا بجزيرة صقلية.

يذكر أن 4 أشخاص لقوا مصرعهم بعد انهيار مبنى من أربعة طوابق إثر انفجار فى مدينة رافانوسا فى صقلية بإيطاليا، حسبما أفادت السلطات المحلية، مؤكدة أن فرق الإنقاذ لا تزال تبحث عن المفقودين تحت الأنقاض.

وكانت السلطات الإيطالية قد أعلنت أن النيران اشتعلت فى المبنى بعد أن انفجر أنبوب غاز طبيعى فى البلدة التى يقطنها 11 ألف نسمة، الواقعة فى جنوب غرب صقلية والتى تشتهر بمعابدها اليونانية.