الجزائر: اعتقال 14 إخوانيا من حركة رشاد فى الأغواط

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة الأنباء الرسمية فى الجزائر، أوضح بيان للأمن الوطنى الجزائرى أن الموقوفين الذين ينتمون إلى تنظيم "رشاد" الإخوانى الإرهابى، حرضوا عبر المنصات الرقمية على نشر أخبار كاذبة، وأشادوا بأعمال إرهابية، كما دعوا المواطنين إلى التجمهر.

وبحسب البيان الأمنى، أظهرت التحقيقات الأولية أن المتهمين حصلوا على تمويل من الداخل والخارج، لتنفيذ نشاطهم الهادف لزعزعة الاستقرار، وتضليل الرأى العام.

كما أشار بيان الأمن الوطنى إلى ضبط "مؤلفات تحريضية، وهواتف، ومعدات تصوير، وأجهزة إلكترونية"، بالإضافة إلى "وصولات مالية"، بحوزة الإرهابيين الموقوقين.