صلاة الاستسقاء في السعودية 1443 اليوم 13 ديسمبر 2021

صلاة الاستسقاء هي الصلاة التي يقوم المسلمون بتأديتها خلال أوقات معينة، ويجوز أداء هذه الصلاة في جميع الأوقات ماعدا أوقات النهي، ويؤدي المسلمون هذه الصلاة في الأوقات التي يقل فيها المطر، حيث يصلوها طلبًا للاستسقاء من ربهم، وطمعًا في رحمة الله تعالى وفضله، ويحرص خادم الحرمين الشريفين على الدعوة لإقامة هذه الصلاة، اقتداءً بالرسول صلى الله عليه وسلم، وطلبًا لفضل الله تعالى.

صلاة الاستسقاء

دعا الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين الأمس الجمعة 10 ديسمبر، دعا إلى إقامة صلاة الاستسقاء يوم الإثنين القادم في كل أنحاء المملكة العربية السعودية، اقتداءً بسنة الرسول، وطلبًا للاستسقاء من الله تعالى.

ولقد دعا الديوان الملكي من خلال بيان رسمي ورد في وكالة الأنباء السعودية واس، دعا جميع السعوديين نحو الإكثار من التوبة والرجوع إلى الله تعالى، مع الإكثار من جميع النوافل والطاعات، ومنها الصدقات، الأذكار، تفريج الكروب، الإكثار من مساعدة الفقراء والمحتاجين، كما تمت الإشارة إلى أداء كل قادر على صلاة الاستسقاء مع التضرع إلى الله سبحانه وتعالى، وإظهار الافتقار له، والإلحاح في الدعاء.

متى تصلى صلاة الاستسقاء

هناك اختلاف بين العلماء في وقت صلاة الاستسقاء، ولكن هناك رأي أنها لا يتم تقييدها بوقت، وهو الرأي الذي يقوم بترجيحه الإمام الشافعي، حيث يرى أن هذه الصلاة يمكن تأديتها خلال أي وقت ماعدا الأوقات المكروهة وهي: من بعد الفجر إلى طلوع الشمس، فترة توسط الشمس قبل الزوال أي الظهر، من بعد العصر إلى الغروب، وفي أي وقت آخر تجوز صلاة الاستسقاء، ويتم معها الدعاء بإلحاح طلبًا إلى نزول الأمطار.

فضل صلاة الاستسقاء

يصلي المسلمون صلاة الاستسقاء طلبًا إلى نزول المطر، لأن المياه من أعظم النعم التي من الله تعالى على المسلمين بها، ولذلك عند تأخر نزول المطر يكون ذلك ابتلاء من الله تعالى، وعند وقوع هذا الابتلاء لابد أن يتراجع المسلمون عن الذنوب والمعاصي، وأن يتوبون إلى الله سبحانه وتعالى.

ومن رحمة الله تعالى وفضله على المسلمين تشريع هذه الصلاة، مع إلحاح المسلمين في الدعاء، وبذلك يكون فضل هذه الصلاة هو أن يعود المطر إلى النزول مرة أخرى، وما يحمل من خيرات.