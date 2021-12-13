خصومات أسواق العثيم بالسعودية لهذا الأسبوع

أسواق عبدالله العثيم هي من أضخم الأسواق المتخصصة في بيع السلع والمنتجات الضرورية والأساسيىة في المملكة العربية السعودية، حيث يتوافر بها جميع المنتجات التي يحتاج إليها العملاء وبأقل الأسعار وفي كل الفروع لتسهيل الحصول على العرض لان كل ما يسعى إليه أسوق العثيم هو راحة و إرضاء العميل. عروض أسواق العثيم بالسعودية : عروض أسواق العثيم بالسعودية : عروض أسواق العثيم تشمل جميع السلع الضرورية لكل عميل كالمنتجات الغذائية والأجهزة المنزلية اللأزمة لكل بيت ومنتجات العناية الشخصية ومنتجات النظافة ومنتجات الألبان وغيرهم من بين هذة المنتجات التي تتواجد داخل العرض الإسبوعي لأسواق العثيم زيت هالي ذرة، وزيت زيتون هالي، وزيت زيتون يورو قولد بكر، وأرز فيكتو سيلا بسمتي، و أرز زاد الوطن هندي بسمتي،وزيت هالي دوار شمس، وحليب نستلة مكثف محلى، و قهوة نسكافية جولدن بلند، ونستلة تركيبة غذائية، وصابون تايد مركز الأصلي، وغيرهم من المنتجات والسلع وسوف نتناول العرض الاسبوعي في الأسطر الآتية بالتفصيل. عروض أسواق العثيم على السلع الغذائية: سكر أبو فهد ناعم شرط أساسي تواجده لعمل الحلوى فهو عنصر رئيسي، (10 كجم) السعر قبل العرض للكيلو 34.50 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 29.95 ريال سعودي.

شوربة هالي شوفان أبيض (400 جم) إشتري واحدة وأحصل علي اثنين مجاناً، السعر قبل العرض 19.50 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 10.95 ريال سعودي.

هيل فيكتو هندي أخضر (500 جم) يضيف للطعام مذاق رائع ومميز، السعر قبل العرض 85.50 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 79.95 ريال سعودي.

مشروم تان شرائح (400 جم) اشتري ٣حبات بنصف الثمن، السعر قبل العرض 19.50 ريال سعودي وداخل العرض السعر 9.95 ريال سعودي.

عرض التوفير تونة جنتل أبيض فاخر (95 جم) 3حبات بنصف الثمن، السعر قبل العرض 14.85 ريال سعودي والسعر داخل العرض 8.95 ريال سعودي.

أحصل على عرض التوفير قبل نفاذ الكمية معجون طماطم فيكتو 8×135 جم، السعر للربطة قبل العرض 8.71 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 6.95 ريال سعودي.

إستمتع بالعرض الأن وخصم يصل ل50٪، تونة فيكتو بزيت دوار الشمس (160 جم)

3 حبات السعر قبل العرض 13.50 ريال سعودي والسعر داخل العرض 10.95 ريال سعودي.

3 حبات السعر قبل العرض 13.50 ريال سعودي والسعر داخل العرض 10.95 ريال سعودي. العرض ساري حتى نفاذ الكمية، صدور دجاج لاتينا طرية (1 كجم) للحبة السعر قبل العرض 24.95 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 19.95 ريال سعودي. عروض أسواق العثيم على السلع الغذائية: الوسوم

أسواق عبدالله العثيم هي من أضخم الأسواق المتخصصة في بيع السلع والمنتجات الضرورية والأساسيىة في المملكة العربية السعودية، حيث يتوافر بها جميع المنتجات التي يحتاج إليها العملاء وبأقل الأسعار وفي كل الفروع لتسهيل الحصول على العرض لان كل ما يسعى إليه أسوق العثيم هو راحة و إرضاء العميل. عروض أسواق العثيم بالسعودية : عروض أسواق العثيم بالسعودية : عروض أسواق العثيم تشمل جميع السلع الضرورية لكل عميل كالمنتجات الغذائية والأجهزة المنزلية اللأزمة لكل بيت ومنتجات العناية الشخصية ومنتجات النظافة ومنتجات الألبان وغيرهم من بين هذة المنتجات التي تتواجد داخل العرض الإسبوعي لأسواق العثيم زيت هالي ذرة، وزيت زيتون هالي، وزيت زيتون يورو قولد بكر، وأرز فيكتو سيلا بسمتي، و أرز زاد الوطن هندي بسمتي،وزيت هالي دوار شمس، وحليب نستلة مكثف محلى، و قهوة نسكافية جولدن بلند، ونستلة تركيبة غذائية، وصابون تايد مركز الأصلي، وغيرهم من المنتجات والسلع وسوف نتناول العرض الاسبوعي في الأسطر الآتية بالتفصيل. عروض أسواق العثيم على السلع الغذائية: سكر أبو فهد ناعم شرط أساسي تواجده لعمل الحلوى فهو عنصر رئيسي، (10 كجم) السعر قبل العرض للكيلو 34.50 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 29.95 ريال سعودي.

شوربة هالي شوفان أبيض (400 جم) إشتري واحدة وأحصل علي اثنين مجاناً، السعر قبل العرض 19.50 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 10.95 ريال سعودي.

هيل فيكتو هندي أخضر (500 جم) يضيف للطعام مذاق رائع ومميز، السعر قبل العرض 85.50 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 79.95 ريال سعودي.

مشروم تان شرائح (400 جم) اشتري ٣حبات بنصف الثمن، السعر قبل العرض 19.50 ريال سعودي وداخل العرض السعر 9.95 ريال سعودي.

عرض التوفير تونة جنتل أبيض فاخر (95 جم) 3حبات بنصف الثمن، السعر قبل العرض 14.85 ريال سعودي والسعر داخل العرض 8.95 ريال سعودي.

أحصل على عرض التوفير قبل نفاذ الكمية معجون طماطم فيكتو 8×135 جم، السعر للربطة قبل العرض 8.71 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 6.95 ريال سعودي.

إستمتع بالعرض الأن وخصم يصل ل50٪، تونة فيكتو بزيت دوار الشمس (160 جم)

3 حبات السعر قبل العرض 13.50 ريال سعودي والسعر داخل العرض 10.95 ريال سعودي.

3 حبات السعر قبل العرض 13.50 ريال سعودي والسعر داخل العرض 10.95 ريال سعودي. العرض ساري حتى نفاذ الكمية، صدور دجاج لاتينا طرية (1 كجم) للحبة السعر قبل العرض 24.95 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 19.95 ريال سعودي. عروض أسواق العثيم على السلع الغذائية:

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