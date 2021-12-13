أخبار اليمن : تحذير هام .. صقيع متوقع على 6 محافظات يمنية

تحذير هام .. صقيع متوقع على 6 محافظات يمنيةتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استمرار الاجواء باردة الى شديدة البرودة مع احتمال تشكل الصقيع في عدد من المحافظات خلال ال24 ساعة المقبلة .

وأشار المركز في نشرته الجوية أن الأجواء ستكون باردة الى شديدة البرودة ليلا وأثناء الصباح والصباح الباكر مع احتمال تكون الصقيع على محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار والبيضاء وأجزاء من إب ، الضالع وغرب محافظتي الجوف ومأرب .

وذكر أن الأجواء ستكون باردة في على المناطق المرتفعة من محافظات تعز، لحج ،أبين ، شبوة وحضرموت ، وتكون باردة نسبياً الى باردة في المناطق الصحراوية.

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد نبه المركز المواطنين وخاصة كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الليل وساعات الصباح الباكر بأخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من صدمات البرد الشديدة ،محذراً من التدني الحاد في درجات الحرارة الصغرى .