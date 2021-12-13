العراق.. قرار قضائي بشأن "نزاهة الانتخابات"

قررت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، الاثنين، تأجيل موعد المرافعة بخصوص الدعوى المقامة بشأن إلغاء نتائج الانتخابات.

وذكر مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "المحكمة الاتحادية العليا قررت تأجيل موعد المرافعة بخصوص الدعوى المقامة أمامها بشأن إلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة، والمقدمة من قبل رئيس تحالف الفتح، هادي العامري، إلى يوم الأربعاء 22 ديسمبر الحالي".

يذكر أن المحكمة الاتحادية، أجلت البت في الطعون على نتائج الانتخابات إلى الاثنين المصادف 13 من ديسمبر.

وتنظر المحكمة الاتحادية العليا في العراق؛ وهي أعلى سلطة قضائية في البلاد، في شكاوى طعون قدمتها قوى سياسية مُنيت بالهزيمة فشككت في نتائج انتخابات البرلمان التي جرت في أكتوبر الماضي.

ومن أبرز القوى المعترضة على نتائج الانتخابات؛ "تحالف الفتح" بزعامة هادي العامري، الذي دعا إلى إلغاء النتائج، فيما أعلنت المحكمة أنها ستنظر الأمر في 13 من ديسمبر الجاري، قبل أن تؤجل الأمر إلى يوم 22 ديسمبر.

ويرجح متابعون أن ترد المحكمة الاتحادية العليا في العراق هذه الدعوى، وهو ما يعني إخفاق القوى التي خسرت انتخابات أكتوبر الماضي، والتي تمثل الواجهة السياسية للفصائل المسلحة الموالية لإيران، في سعيها لرفض ما أفرزته صناديق الاقتراع.