خادم الحرمين الشريفين يتلقى رسالة خطية من سلطان عمان حول العلاقات الثنائية

جدة - نرمين السيد - تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الإثنين، رسالة خطية، من السلطان العمانى هيثم بن طارق تتعلق بالعلاقات الثنائية الأخوية والوطيدة التى تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها فى مختلف المجالات وعلى الأصعدة كافة.





وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن وزير الخارجية السعودى الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله تسلم الرسالة، خلال استقباله، وزير خارجية سلطنة عمان بدر بن حمد بن حمود البوسعيدى، فى مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالرياض. وبحث الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها فى شتى المجالات،إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وفى سياق متصل، تلقى خادم الحرمين الشريفين، رسالة خطية، من ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة تتعلق بالعلاقات الثنائية الأخوية والوطيدة التى تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها فى مختلف المجالات وعلى الأصعدة كافة.

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