19.2 مليون دولار.. البنك الدولى يقدم مساعدة إنسانية لأفغانستان

جدة - نرمين السيد - وذكر البنك المركزى الأفغانى فى بيان، نقلته وكالة "خاما برس" الأفغانية اليوم الإثنين، أن هذه الأموال تأتى فى إطار تعهدات البنك الدولى الإنسانية لأفغانستان.

يأتى ذلك فى الوقت الذى تسجل فيه العملة المحلية (الأفغانية) أدنى قيمة لها بشكل غير مسبوق، إذ بلغت دولارا واحدا مقابل 114 أفغانيا يوم أمس الأحد، ووسط اعتقادات بأن الدفعة الجديدة من الدولارات ستساعد فى استقرار قيمة العملة المحلية.

وأشارت الوكالة إلى أن الشعب الأفغانى هو الضحية الحقيقية للوضع الاقتصادى السيء فى البلاد، حيث تضاعفت أسعار كل السلع و الخدمات.

ووفقا لتقديرات الأمم المتحدة، فإن الوضع الإنسانى المستمر فى أفغانستان هو أسوأ كارثة إنسانية فى العالم، ويحتاج إلى إجراءات عالمية عاجلة لمنع انهيار البلاد.