إعصار أمريكا يقتل 94 شخصا ويدمر 18 مقاطعة بولاية كنتاكى

جدة - نرمين السيد - قال حاكم ولاية كنتاكى الأمريكية أندى بشير، اليوم الإثنين، إن 94 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم فى عدة ولايات وسط الولايات المتحدة وجنوبها من بينهم 80 شخصا فى كنتاكى وحدها، وذلك بفعل الدمار الذى خلفه الإعصار الذى ضرب البلاد، مشيرا إلى تضرر 18 مقاطعة بولاية كنتاكى جراء الإعصار.





وأضاف بشير، أن عمال الإنقاذ وعناصر الحرس الوطنى يبحثون عن أحياء محتملين تحت الأنقاض .. مؤكدا أن الإعصار الذى شهدته منطقة وسط غرب وجنوب الولايات المتحدة خلف دمارا كبيرا، حيث رجحت فرق الإغاثة أن يتخطى عدد الضحايا الـ 100 شخص.

إعصار أمريكا

وكانت العواصف قد ضربت مناطق بالولايات المتحدة يومى الجمعة والسبت، ما أدى إلى انهيار مبانى وتسويتها بالأرض ومقتل العشرات.

ويقول مراسل "بى بى سى" فى أمريكا الشمالية بيتر باوز، إن الظروف التى تواجه السلطات صعبة للغاية، إذ إن الإعصار دمر مركز الشرطة فى مايفيلد وتسبب بأضرار فى معدات رجال الإطفاء. كما أن عشرات الآلاف من الأشخاص فى الولاية يعانون من انقطاع الكهرباء والمياه.

إعصار كنتاكى

وأطلقت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية تحذيرات من الإعصار فى مناطق عدة من الولايات، بما فى ذلك أركنساس وتينيسى وميزورى وإلينوى.

وأعلن بايدن حالة طوارئ فيدرالية لولاية كنتاكى وعلق قائلا: من أكبر موجات الأعاصير فى تاريخنا، إنها مأساة ولا زلنا حتى الآن لا نعرف العدد الحقيقى للخسائر فى الأرواح والنطاق الكامل للأضرار.