التشيك تقرر تطعيم الأطفال من 5 أعوام ضد كورونا

جدة - نرمين السيد - وذكر راديو "براج" الدولى، أن السلطات سمحت أيضا لمن تفوق أعمارهم 55 عاما بالتسجيل للحصول على الجرعة التنشيطية من اللقاح، حال مرور 5 أشهر بدلا من 6 أشهر على حصولهم على جرعاتهم كاملة.
وتابع الراديو أنه رغم أن التسجيل يبدأ رسميا اليوم، إلا أن بعض الفئات العمرية أمكنها التسجيل إلكترونيا مساء أمس الأحد للحصول على الجرعات.
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