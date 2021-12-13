التشيك تقرر تطعيم الأطفال من 5 أعوام ضد كورونا

جدة - نرمين السيد - وذكر راديو "براج" الدولى، أن السلطات سمحت أيضا لمن تفوق أعمارهم 55 عاما بالتسجيل للحصول على الجرعة التنشيطية من اللقاح، حال مرور 5 أشهر بدلا من 6 أشهر على حصولهم على جرعاتهم كاملة.

وتابع الراديو أنه رغم أن التسجيل يبدأ رسميا اليوم، إلا أن بعض الفئات العمرية أمكنها التسجيل إلكترونيا مساء أمس الأحد للحصول على الجرعات.