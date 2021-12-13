كوريا الجنوبية: ملتزمون بلعب دور أكبر فى بناء سلسلة إمداد عالمية مرنة

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) أن ذلك جاء خلال مشاركته فى الاجتماع الأخير لمجموعة السبع، الذى عقد فى بريطانيا، بحضور ممثلين عن أستراليا والهند وجنوب إفريقيا وأعضاء رابطة دول جنوب شرق آسيا.
ودعا "جونغ وى-يونغ" الوزراء المشاركين إلى تنسيق الاستجابات لاستعادة سلسلة التوريد العالمية المتضررة من جائحة (كوفيد-19) وتوسيع الاستثمار فى مشاريع البنية التحتية فى منطقة المحيطين.
وأطلعهم على جهود حكومة سول لتعزيز "المجتمع المفتوح" ضد التحديات فى الداخل والخارج من خلال نهج "شامل" و"متوازن"، بينما أعرب عن مخاوفه بشأن انتهاكات حقوق الإنسان ضد النساء فى ميانمار وأفغانستان.
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