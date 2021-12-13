روسيا: غياب الضمانات الأمنية من حلف الأطلسى يقودنا إلى مواجهة عسكرية

جدة - نرمين السيد - حذر نائب وزير الخارجية سيرجى ريابكوف، اليوم الإثنين، من مواجهة عسكرية إذا لم تعط الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسى ضمانات أمنية لموسكو، مقابل توسع‭ ‬الحلف شرقًا، حسبما نقلت وكالة الإعلام الروسية.





وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، طالب بضمانات أمنية ملزمة للحلف شمال الأطلسى، تؤكد أنه لن يتوسع بشكل أكبر شرقًا أو ينشر أسلحته قرب روسيا، حسبما ذكرت وكالة "رويترز" الإخبارية. فيما قالت واشنطن مرارًا إنه ليس من حق أى دولة الاعتراض على مساعى أوكرانيا للانضمام للحلف. ويتصاعد التوتر بين الغرب وروسيا خلال الآونة الأخيرة، وسط مخاوف من اندلاع مواجهة عسكرية بين الجانبين بسبب الحشود العسكرية الروسية على حدود أوكرانيا، فيما تحذر واشنطن والأوساط الغربية من أى هجوم روسى على أوكرانيا، مؤكدين أن الرد سيكون ثمنه باهظًا.

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