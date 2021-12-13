الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 23 فلسطينيا فى الضفة الغربية

جدة - نرمين السيد - ففى رام الله والبيرة، اعتقلت قوات الاحتلال سبعة فلسطينيين بينهم أسيران محرران، بينما اعتقلت قوات الاحتلال شابا فلسطينيا لدى عودته إلى الضفة عبر الحدود الأردنية.

وفى القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال الناشط ناصر الهدمى رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد والتهجير، والأسير المحرر رامى الفاخورى وزوجته بعد الاعتداء عليهما بالضرب، وعادة ما تعيد قوات الاحتلال اعتقال الأسرى المحررين وذويهم لا لشىء سوى التضييق عليهم.

واعتقلت قوات الاحتلال أربعة آخرين بينهم أسير محرر من البلدة القديمة بالقدس، و7 فى محافظة الخليل جنوبا، وفى قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال شابا.